Минздрав обжалует восстановление Амосовой в должности ректора НМУ им.Богомольца
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Министерство здравоохранения готовит апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН.
"Министерство подает апелляцию на решение Окружного административного суда города Киева о восстановлении Е.Н. Амосовой в должности ректора НМУ. Подчеркиваем, что это постановление является временной мерой, а не окончательным решением по сути дела", - говорится в сообщении.
Как отмечается, комиссия министерства продолжает работу и изучает все обстоятельства дела по срыву экзамена "Крок" в НМУ.
Напомним, 2 марта Окружной административный суд Киева возобновил К.Амосову в должности ректора Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца.
Как сообщал УНН, Минздрав отстранил от обязанностей ректора НМУ им. Богомольца К.Амосову. Причиной такого решения стало отсутствие договора между Центром тестирования, который является единственным уполномоченным на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и университетом на проведение лицензионного интегрированного экзамена "Крок 1. Стоматология".