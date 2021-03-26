МОЗ не задоволений темпами вакцинації у трьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я не задоволене темпами вакцинації у трьох областях - Одеській, Харківській та Запорізькій. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Порівняно з попереднім тижнем, кількість вакцинованих в Україні зросла вдвічі. Чи задоволені ми темпами вакцинації? Не скрізь. На цьому тижні разом з міністром охорони здоров’я проводили селекторну нараду. Сьогодні хотів би передати сигнал Одеській, Харківській, Запорізькій області. Міста-мільйонники не можуть проводити таку малу кількість вакцинацій щодня. Це питання буде повторно розглядатись найближчим часом на селекторних нарадах, оскільки в цих містах потрібно нарощувати темпи вакцинації”, - сказав Ляшко.
Деталі
За інформацією головного санітарного лікаря, за місяць вакцинальної кампанії в Україні було вакциновано понад 174 тис. людей.
“Як я казав на початку кампанії, ми розгортаємо її каскадним методом, і постійно збільшуємо як кількість вакцинованих, так і інфраструктуру, на базі якої проводяться щеплення від коронавірусної хвороби. 25 лютого, місяць назад, ми вакцинували 1 189 людей, вчора, 25 березня – 18 738 людей. У квітні вакцинуємо ще більше людей, якщо не буде перебоїв з поставками імунобіологічних препаратів”, - додав він.
Доповнення
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,614 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 25 березня, - 18,1 тисячі, антирекорд. Госпіталізацій за добу - 4,8 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу - 326.
Станом на 25 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 349 713 людей.