МОЗ ініціюватиме спрощення процедури закупівлі щодо підведення кисню у лікарнях - Степанов

“Було дано відповідне завдання головам ОДА збільшити кількість ліжок з підведеним киснем. Такі завдання були дані ще початку червня, але зараз вони були активізовані максимально... Мета, щоб 80% ліжок були забезпечені киснем. Або, щоб було централізоване постачання кисню, якщо є станція у медичному закладі або за допомогою кисневого концентратора, який купується нашими лікарнями. Задля пришвидшення цього процесу Міністерством охорони здоров’я буде ініційовано постанова Кабінету міністрів, яка дозволить закуповувати роботи по розведенню централізованої подачі кисню по лікарні за спрощеною процедурою, як це передбачено нашим законодавством щодо боротьби з COVID-19”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні у кінці травня через COVID-19 було госпіталізовано 749 людей, минулого тижня — 2 829. Так, починаючи з кінця травня кількість госпіталізацій через COVID-19 збільшилася майже у 4 рази.