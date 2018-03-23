Москву залишають 23 вислані британські дипломати
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Вислані з Росії 23 британські дипломати з сім'ями під оплески покинули посольство в Москві, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"З території посольства Великобританії в Росії виїхали три мікроавтобуси. Решта співробітників дипмісії вийшли у двір і проводили їх оплесками. На подвір'ї було кілька десятків людей," - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон-грата і вимагає покинути Росію в тижневий термін 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії.
Таке рішення в Росії прийняли у відповідь на санкції Лондона. Зокрема, на рішення вислати 23 російських дипломатів.
Так, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.