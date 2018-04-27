Москва використовує російські та іноземні медіа для дискредитації Заходу - ЗМІ

"Росія має деякі поверхневі переваги у створенні хаосу. По-перше, Кремлю не потрібно бити своїх західних конкурентів прямо - досить періодично підривати їхню репутацію на міжнародній арені. По-друге, російські лідери вважають, що їх авторитарна система дає їм природну конкурентну перевагу в управлінні політикою заворушень. Третьою перевагою є технології. Кібероперації, що проводяться Росією з метою дискредитації Заходу, мають переважно анонімний характер", - йдеться в документі.

Також російська пропаганда і дезінформація серйозно впливають на внутрішню політику в європейських країнах, підкреслюють автори доповіді.

"Росія вкрай ефективно веде в Європі "кампанію з поширення дезінформації". Прикладів стратегії Росії в дії багато. У країнах Балтії сучасні російські дезинформаційні кампанії намагаються підірвати авторитет США. У Румунії підтримувані Росією засоби масової інформації розпалюють ворожість до західного "втручання", позбавляючи населення віри в НАТО.

В Україні Москва використовувала етнічні та лінгвістичні підрозділи, щоб створити собі умови для захоплення землі", - йдеться в документі.

Дезінформація як метод війни ведеться Росією щодо Заходу на постійній основі, попереджають автори доповіді.

"Тепер ми знаємо, як Москва використовує російськомовні і іноземні засоби масової інформації і соціальні мережі, щоб поставити під сумнів західні структури безпеки, такі як НАТО. Тепер ми також розуміємо, як військова доктрина Росії включила "інформаційну конфронтацію" у свої методи ведення війни. Отже, західні лідери постійно готові до чергового токсичного інформаційного удару Росії", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у квітні вітчизняні експерти заявили про чергову провокацію Росії проти України. Цього разу вона була спрямована проти українських авіакомпаній, зокрема "Хорс", що допомагає новою технікою ВСУ України.

Російські журналісти звинуватили авіакомпанії в тому, що вони нібито сприяли Росії в перекиданні військових до Сирії на літаках Airbus A320. Росіяни при цьому задіяли міжнародне агентство Reuters, де і було опубліковано їх розслідування. Однак майже відразу після його появи Державіаслужба України заявила, що літак з розслідування Reuters відсутній в українському реєстрі повітряних суден.

Раніше УНН повідомляв, що в Комітеті ВР з питань національної безпеки і оборони готують законопроект, яким буде передбачена відповідальність за поширення завідомо недостовірної інформації, зокрема з метою підриву обороноздатності держави.

Також нагадаємо, Єврокомісія представила доповідь, де йдеться про те, що фальшиві інтернет-новини є серйозною загрозою безпеки суспільства.