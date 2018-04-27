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Москва использует российские и иностранные медиа для дискредитации Запада - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Россия систематически подрывает репутацию западных стран путем дезинформации. Об этом говорится в докладе, опубликованном американским изданием The American Interest, передает УНН.

Москва использует российские и иностранные медиа для дискредитации Запада - СМИ

"Россия обладает некоторыми поверхностными преимуществами в создании хаоса. Во-первых, Кремлю не нужно бить своих западных конкурентов прямо - достаточно периодически подрывать их репутацию на международной арене. Во-вторых, российские лидеры считают, что их авторитарная система дает им естественное конкурентное преимущество в управлении политикой беспорядков. Третьим преимуществом являются технологии. Кибероперации, проводимые Россией с целью дискредитации Запада, носят преимущественно анонимный характер", - говорится в документе.

Также российская пропаганда и дезинформация серьезно влияют на внутреннюю политику в европейских странах, подчеркивают авторы доклада.

"Россия крайне эффективно ведет в Европе "кампанию по распространению дезинформации". Примеров стратегии России в действии много. В странах Балтии современные российские дезинформационные кампании пытаются подорвать авторитет США. В Румынии поддерживаемые Россией средства массовой информации разжигают враждебность к западному "вмешательству", лишая население веры в НАТО.

В Украине Москва использовала этнические и лингвистические подразделения, чтобы создать себе условия для захвата земли", - говорится в документе.

Дезинформация как метод войны ведется Россией в отношении Запада на постоянной основе, предупреждают авторы доклада.

"Теперь мы знаем, как Москва использует русскоязычные и иностранные средства массовой информации и социальные сети, чтобы поставить под сомнение западные структуры безопасности, такие как НАТО. Теперь мы также понимаем, как военная доктрина России включила "информационную конфронтацию" в свои методы ведения войны. Следовательно, западные лидеры постоянно готовы к очередному токсичному информационному удару России", - говорится в документе.

Напомним, в апреле отечественные эксперты заявили об очередной провокации России против Украины. На этот раз она была направлена против украинских авиакомпаний, в том числе “Хорс”, помогающим новой техникой ВСУ Украины.

Российские журналисты обвинили авиакомпании в том, что они якобы способствовали России в переброске военных в Сирию на самолетах Airbus A320. Россияне при этом задействовали международное агентство Reuters, где и было опубликовано их расследование. Однако почти сразу после его появления, Госавиаслужба Украины заявила, что самолет из расследования Reuters отсутствует в украинском реестре воздушных судов.

Ранее УНН сообщал, что в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны готовят законопроект, которым будет предусмотрена ответственность за распространение заведомо недостоверной информации, в том числе с целью подрыва обороноспособности государства.

Также напомним, Еврокомиссия представила доклад, где говорится о том, что фальшивые интернет-новости являются серьезной угрозой безопасности общества.

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