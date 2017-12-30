Москва відповіла на звинувачення в постачаннях нафти в КНДР в обхід санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Росія дотримується режиму санкцій щодо КНДР у повному обсязі, заявили в прес-службі МЗС, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що російські кораблі постачають нафту в Північну Корею в обхід санкцій Ради Безпеки ООН, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Хотіли б нагадати, що на поставки палива (тобто продуктів нафтопереробки) є, безумовно, квоти, але немає повної заборони (резолюція 2397). Контроль за дотриманням режиму санкції здійснює комітет 1718", - заявили в МЗС РФ.
Нагадаємо, Росію запідозрили в поставках нафти КНДР в обхід санкцій.