Москва ответила на обвинения в поставках нефти в КНДР в обход санкций

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме, заявили в пресс-службе МИД, комментируя сообщения СМИ о том, что российские корабли поставляют нефть в Северную Корею в обход санкций Совета Безопасности ООН, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.