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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Москва ответила на обвинения в поставках нефти в КНДР в обход санкций

Киев • УНН

 • 10316 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме, заявили в пресс-службе МИД, комментируя сообщения СМИ о том, что российские корабли поставляют нефть в Северную Корею в обход санкций Совета Безопасности ООН, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Москва ответила на обвинения в поставках нефти в КНДР в обход санкций

"Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718", - заявили в МИД РФ.

Напомним, Россию заподозрили в поставках нефти КНДР в обход санкций.

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