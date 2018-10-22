Москва розцінить напад на Білорусь як напад на Росію

Таким чином посол прокоментував можливість створення постійної американської бази в Польщі, яку обговорювали президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда 18 вересня у Вашингтоні.

“Звичайно, це фактор тривожний, і нехтувати ним не можна”, — зазначив Бабич.

“Дуже важливий момент і для наших білоруських партнерів і, головне, для всіх тих, хто щось задумує: напад на Білорусь, будь-який у військовому плані, буде розцінюватися як напад на Росію з усіма витікаючими з цього наслідками” , - підкреслив він.

Він також зазначив, що Росія і Білорусія в цьому питанні проводять єдину військову політику, “яка гарантує абсолютну безпеку” громадян обох держав. “І в цій ситуації ми зусилля свої нарощуємо адекватно розвивається обстановці. У нас з нашими білоруськими партнерами в цій частині абсолютне взаєморозуміння: у нас діє регіональне угруповання військ і сил, і на сьогодні сформовані всі компоненти, які необхідні як для оборони, так і для удару у відповідь”, — сказав посол.

На думку Бабича, плани по збільшенню американського військового контингенту поблизу кордонів Росії і Білорусі не сприяють безпеці сусідніх країн. “Тому що вже точно ні для Польщі, ні для суміжних держав <...>, де ці бази розгортаються, нічого хорошого таке протистояння не принесе”, — уклав він.

Як ранішеінформував УНН, у кінці травня поточного року Варшава виступила з ініціативою про розміщення на території Польщі американської танкової дивізії або рівноцінного з’єднання і готова побудувати всю необхідну інфраструктуру. Заради цього польська влада готова інвестувати у спільний проект 1,5-2 млрд доларів. В якості можливих місць розгортання частини називалися околиці міст Бидгощ і Торунь.

18 вересня під час спільної прес-конференції у Білому домі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою президент США Дональд Трамп схвалив рішення Варшави про виділення 1,5-2 млрд доларів США на будівництво інфраструктури під американську військову базу на території країни. Дуда зауважив, що її можна було б назвати “Форт Трамп”.

Зараз у Польщі на ротаційній основі розміщується американська танкова бригада чисельністю близько 3,5 тисяч військовослужбовців. На території країни розміщено і багатонаціональний батальйон НАТО чисельністю близько 1 тисяч бійців.

Раніше газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що Пентагон веде переговори по розширенню присутності американських військових у Греції, у тому числі створення нових морських і авіаційних баз. За даними видання, країни стурбовані партнером по НАТО — Туреччиною.