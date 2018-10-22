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Москва расценит нападение на Беларусь как нападение на Россию

Москва расценит нападение на Беларусь как нападение на Россию

Киев  •  УНН

 • 13456 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич заявил, что Москва расценит любое военное нападение на Беларусь как нападение на Россию. Об этом он сказал в интервью белорусскому телеканалу “Беларусь 1”, передает УНН со ссылкой на “ТАСС”.

Таким образом посол прокомментировал возможность создания постоянной американской базы в Польше, которую обсуждали президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда 18 сентября во Вашингтоне.

“Конечно, это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя”, — отметил Бабич.

“Очень важный момент и для наших белорусских партнеров и, главное, для всех тех, кто что-то задумывает: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями”, — подчеркнул он.

Он также отметил, что Россия и Белоруссия в этом вопросе проводят единую военную политику, "которая гарантирует абсолютную безопасность" граждан обоих государств. "И в этой ситуации мы усилия свои наращиваем адекватно развивающейся обстановке. У нас с нашими белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание: у нас действует региональная группировка войск и сил, и на сегодня сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара", - сказал посол.

По мнению Бабича, планы по увеличению американского военного контингента вблизи границ России и Белоруссии не способствуют безопасности соседних стран. "Потому что уж точно ни для Польши, ни для сопредельных государств <...>, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего такое противостояние не принесет", - заключил он.

Как ранишеинформував УНН, в конце мая текущего года Варшава выступила с инициативой о размещение на территории Польши американской танковой дивизии или равноценного соединения и готова построить всю необходимую инфраструктуру. Ради этого польская власть готова инвестировать в совместный проект 1,5-2 млрд долларов. В качестве возможных мест развертывания части назывались окраины городов Быдгощ и Торунь.

18 сентября во время совместной пресс-конференции в Белом доме со своим польским коллегой Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп принял решение Варшавы о выделении 1,5-2 млрд долларов США на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Дуда заметил, что её можно было бы назвать “Форт Трамп”.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. На территории страны размещено и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. бойцов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон ведет переговоры по расширению присутствия американских военных в Греции, в том числе создание новых морских и авиационных баз. По данным издания, страны обеспокоены партнером по НАТО — Турцией.

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