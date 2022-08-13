Москва попередила США про розірвання відносин у разі вилучення заморожених активів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Будь-яке можливе захоплення російських активів Сполученими Штатами повністю зруйнує двосторонні відносини Москви з Вашингтоном, заявив у суботу ТАРС голова Північноамериканського департаменту мзс росії, передає УНН.
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Відносини росії із Заходом різко погіршилися після того, як 24 лютого Москва почала війну.
Захід відповів безпрецедентними економічними, фінансовими та дипломатичними санкціями, зокрема заморозив близько половини російських золотовалютних резервів, які до 24 лютого становили близько 640 мільярдів доларів.
Високопосадовці, включаючи голову зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепа Борреля, запропонували вилучити заморожені резерви, щоб допомогти фінансувати майбутнє відновлення України.
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"Попереджаємо американців про згубні наслідки таких дій, які назавжди зіпсують двосторонні відносини, що не в них і не в наших інтересах", - сказав в інтерв'ю ТАРС олександр дарчієв.
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дарчієв також сказав, що росія попередила Сполучені Штати про те, що дипломатичні відносини будуть серйозно підірвані і навіть можуть бути розірвані, якщо росію буде оголошено державою-спонсором тероризму.
Говорячи про ситуацію в Україні, дарчієв сказав, що нібито вплив США на Київ зріс настільки, що "американці дедалі більше стають безпосередніми учасниками конфлікту".
Додамо
За даними адміністрації Байдена, Сполучені Штати та їх європейські союзники заморозили активи рф на суму 30 мільярдів доларів, що належать багатим особам, пов'язаним із президентом росії володимиром путіним, включаючи яхти, гелікоптери, нерухомість та предмети мистецтва.
Міністерство юстиції США домагається від Конгресу ширших повноважень для арешту активів російських олігархів як засіб тиску на Москву у зв'язку з її діями в Україні.