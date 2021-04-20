Москва буде готова розпочати новий етап агресії проти України за кілька тижнів - Кулеба

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“Російські війська продовжують прибувати в безпосередній близькості від наших кордонів на північному сході, на сході та на півдні. Приблизно за тиждень вони, як очікується, зможуть досягти обсягу у понад 120 000 військовослужбовців. Це не означає, що вони припинять нарощувати свої сили на цій кількості. Що ще більше викликає занепокоєння, це те, що це не лише війська, а й десантники в Криму, системи радіоелектронної боротьби, здатні перешкодити зв’язку на всій території України, балістичні ракети та деякі інші ознаки потенційно наступальних можливостей”, — сказав міністр.

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Зі слів міністра, паралельно з цим Кремль веде свою масову кампанію з дезінформації щодо України і українського народу.

Кулеба зазначив, що від російського керівництва можна очікувати що завгодно.

“Нарощування російських військ, яке відбувається зараз, є ще більш масштабним, ніж у 2014 році, тобто ми не можемо нічого виключити. Ми не можемо точно знати, чи вирішить Москва розпочати новий етап агресії проти України. Але певно, що вони вже будуть готові це зробити за кілька тижнів”, — підкреслив він.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.