Москва будет готова начать новый этап агрессии против Украины через несколько недель - Кулеба

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"Российские войска продолжают прибывать в непосредственной близости от наших границ на северо-востоке, на востоке и на юге. Примерно за неделю они, как ожидается, смогут достичь объема более чем 120 тыс. военнослужащих. Это не значит, что они прекратят наращивать свои силы на этом количестве. Что еще больше вызывает беспокойство, это то, что это не только войска, но и десантники в Крыму, системы радиоэлектронной борьбы, способные помешать связи на всей территории Украины, баллистические ракеты и некоторые другие признаки потенциально наступательных возможностей", - сказал министр.

Детали

По словам министра, параллельно с этим Кремль ведет свою массовую кампанию по дезинформации относительно Украины и украинского народа.

Кулеба отметил, что от российского руководства можно ожидать что угодно.

"Наращивание российских войск, которое происходит сейчас, является еще более масштабным, чем в 2014 году, то есть мы не можем ничего исключить. Мы не можем точно знать, решит ли Москва начать новый этап агрессии против Украины. Но вероятно, что они уже будут готовы это сделать через несколько недель", - подчеркнул он.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года, вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.