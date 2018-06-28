Москалькова здивована, що Денісова хотіла пройти до Сенцова без дозволу органів РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова намагалася пройти на режимний об’єкт, де утримується український політв’язень Олег Сенцов, без узгодження з російським омбудсменом та компетентними органами Росії. Про це написала в Instagram російський омбудсмен Тетяна Москалькова, передає УНН.
“Надзвичайний подив викликають дії Уповноваженого з прав людини Верховної Ради Людмили Денисової, яка без узгодження зі мною або з компетентними органами Росії в черговий раз без повідомлення спробувала пройти на територію режимного об’єкта. Такі дії не можуть сприяти тим заходам, які вживаються щодо недопущення порушення прав громадян Росії і України в рамках домовленостей Президента Росії В.В.Путіна і Президента України П.О.Порошенка”, — написала Москалькова.
Водночас вона сказала, що “все ще зберігає надію на відновлення діалогу, заснованого на взаєморозумінні і паритетних умовах відвідувань людей, що опинилися в складній життєвій ситуації”.
Як розповіла російський омбудсмен, її зустріч з О.Сенцовим тривала понад півтори години. Москалькова зазначила, що "загрози його життю немає".
Нагадаємо, раніше Москалькова повідомила, що стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова є задовільним.
Як повідомляв УНН, українського Омбудсмена Людмилу Денісову не пускають до О.Сенцова. Як повідомили в офісі Уповноваженого, Т.Москалькова після відвідання українського режисера залишила територію колонію, не поговоривши і нічого не пояснивши Л.Денісовій.