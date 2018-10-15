Москалькова: моряк судна "ЯМК-0041" був відпущений в Україну з міркувань гуманізму

“Гуманізм і співчуття повинні бути дієвими, інакше це тільки фігура мови і елемент пропаганди. У Геннадія померла мама, і російська сторона проявила не просто розуміння, а й справжнє співчуття, відпустивши, незважаючи на його процесуальний статус, громадянина України віддати останній скорботний борг найбільш рідній людині”, — йдеться в заяві російського омбудсмена, що надійшов в ТАРС в неділю.

Російський омбудсмен вирішила нагадати, що це не перший випадок, коли російська влада проявляє гуманізм, свого часу засудженого Ахтема Чийгоза відпустили побачитися з вмираючою матір’ю.

“Ми керуємося принципами гуманізму і співчуття і не збираємося відступати від них, шкода лише, що наші партнери часто забувають про них і не хочуть прислухатися до прохань про прояв милосердя щодо громадян Росії. В аналогічній ситуації українська сторона не вважала за можливе відпустити капітана захопленого нею сейнера „Норд“ Володимира Горбенко на похорон матері”, — вказала Москалькова.

Нагадуємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що моряк судна “ЯМК-0041” прибув на материкову територію України, щоб бути присутнім на похоронах матері.