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Москалькова: моряк судна "ЯМК-0041" был отпущен в Украину из соображений гуманизма

Москалькова: моряк судна "ЯМК-0041" был отпущен в Украину из соображений гуманизма

Киев  •  УНН

 • 21163 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что моряк задержанного в оккупированном Крыму за “незаконный промысел” судна “ЯМК-0041” Геннадий Отичко был отпущен российскими властями из соображений гуманизма, сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Гуманизм и сострадание должны быть действенными, иначе это только фигура речи и элемент пропаганды. У Геннадия умерла мама, и российская сторона проявила не просто понимание, но и истинное сострадание, отпустив, несмотря на его процессуальный статус, гражданина Украины отдать последний скорбный долг самому родному человеку”, — говорится в заявлении российского омбудсмена, поступившем в ТАСС в воскресенье.

Российский омбудсмен решила напомнить, что это не первый случай, когда российские власти проявляют гуманизм, в свое время осужденного Ахтема Чийгоза отпустили повидаться с умирающей матерью.

“Мы руководствуемся принципами гуманизма и сострадания и не собираемся отступать от них, жаль лишь, что наши партнеры зачастую забывают о них и не хотят прислушиваться к просьбам о проявлении милосердия в отношении граждан России. В аналогичной ситуации украинская сторона не сочла возможным отпустить капитана захваченного ею сейнера „Норд“ Владимира Горбенко на похороны матери”, — указала Москалькова.

Напоминаем, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что моряк судна “ЯМК-0041” прибыл на материковую территорию Украины, чтобы присутствовать на похоронах матери.

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