Мосійчук відповів на погрози судом з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Народний депутат Ігор Мосійчук прокоментував погрози судом з РФ через його заяви щодо необхідності знищення Керченського мосту і зазначив, що прибічникам президента РФ Володимира Путіна варто самим готуватися до новітнього "Нюрнберзького трибуналу". Про це Мосійчук написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"...перший заступник голови Комітету Держдуми РФ по обороні Олександр Шерін заявив: "Генпрокуратура РФ має відреагувати, відкривши кримінальну справу стосовно депутата Ради, який закликав до екстремізму. Наглядове відомство має право вимагати екстрадицію Мосійчука. Кожна людина, що порушує закон, має понести кримінальне покарання. І він понесе його через 5-10-20 років, коли ситуація зміниться. Україна його видасть, а Росія посадить, як і інших українських політиканів, які закликали до терористичних дій", - процитував слова російського політика Мосійчук.
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Нардеп пояснив, що "це рефлексії російського депутата, який прямо причетний до збройної агресії його країни проти України на мою заяву щодо необхідності знищення Керченського мосту, як ворожої інфраструктури, яка загрожує національним інтересам нашої держави в акваторії Азовського моря".
"Пан Шерін погрожує мені судом, а вірніше стовідсотковим ув'язненням на території Російської Федерації. Відповідально заявляю: на територію Російської Федерації можу прибути або на танку, або після зникнення цієї країни, розпаду на незалежні держави. А пану Шеріну, разом з усією клікою Путіна самому варто готуватися до новітнього "Нюрнберзького трибуналу" на лавах підсудних якого вони рано чи пізно опиняться", - зазначив Мосійчук.