Мосийчук ответил на угрозы судом из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Народный депутат Игорь Мосийчук прокомментировал угрозы судом из РФ из-за его заявления о необходимости уничтожения Керченского моста и отметил, что сторонникам президента РФ Владимира Путина стоит самим готовиться к новому "Нюрнбергскому трибуналу". Об этом Мосийчук написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин заявил: "Генпрокуратура РФ должна отреагировать, открыв уголовное дело в отношении депутата Рады, который призывал к экстремизму. Надзорное ведомство имеет право требовать экстрадиции Мосийчука. Каждый человек, который нарушает закон, должен понести уголовное наказание. И он понесет его через 5-10-20 лет, когда ситуация изменится. Украина его выдаст, а Россия посадит, как и других украинских политиканов, призывающих к террористическим действия ", - процитировал слова российского политика Мосийчук.
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Нардеп объяснил, что "это рефлексии российского депутата, который прямо причастен к вооруженной агрессии его страны против Украины на мое заявление о необходимости уничтожения Керченского моста, как враждебной инфраструктуры, которая угрожает национальным интересам нашего государства в акватории Азовского моря".
"Господин Шерин угрожает мне судом, а вернее стопроцентным заключением на территории Российской Федерации. Ответственно заявляю: на территорию Российской Федерации могу прибыть или на танке, или после исчезновения этой страны, распада на независимые государства. А господину Шерину, вместе со всей кликой Путина самому стоит готовиться к новому "Нюрнбергскому трибуналу" на скамьях подсудимых которого они рано или поздно окажутся", - отметил Мосийчук.