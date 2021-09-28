Мосійчук: версія про те, що замах на Шефіра виконав генерал Коваль, повна нісенітниця

Цитата:

“Будемо говорити так, у мене дуже критичне ставлення до генерала Коваля і його діяльності. Поки він обіймав посаду я його там критикував через день. Вважаю, що ця критика була обґрунтованою. Але водночас цю версію, яку зараз розганяють інтернетом, я в неї не вірю з ряду причин. Перше — Коваль не міг бути виконавцем даного замаху. Він серйозний оперативний працівник. Він в кращому випадку міг бути організатором, а не виконавцем. Друге — ну це шито білими нитками, я маю на увазі, що він поїхав в Італію (нібито Коваль після замаху переховується в Італії — ред.) потім, ну те що розписують. Це все бред і нічого іншого”, — вважає Мосійчук.

Додамо

У нього багато запитань до виконання замаху. Мосійчук сумнівається, якщо навіть замах і був, що його виконали професіонали, а це ще одна підстава сумніватися у тому, що його міг виконати Коваль.

“Його робили на рівні 95-го кварталу. Тобто його не робили не фахівці”, — вважає Мосійчук.

Він задається питаннями які стосуються пострілів, куль, бронювання авто, які мав би врахувати професіонал рівня Коваля.

“Не знати цього, професіонали рівня Коваля не могли. От таких моментів дуже багато”, — вважає Мосійчук.

Раніше у себе в Телеграм-каналі Мосійчук також висловив думку, що подібна інформація спрямована проти колишнього очільника МВС Арсена Авакова, якого таким чином, на думку єкс-нардепа, хочуть зробити нев’їздним в Україну.