Мосійчук переконує, що ціллю терористів був саме він

"Щойно більше трьох годин давав покази слідчому СБУ щодо обставин терористичного акту скоєного з метою мого вбивства. Маю основні три версії. Я не буду їх розголошувати через таємницю слідства", - повідомив він у Facebook.

За словами І.Мосійчука, розслідування проводить СБУ у взаємодії з Національною поліцією.

"Окреме розслідування веду я сам разом із друзями та колегами. Хочу запевнити всіх: ми знайдемо покидьків, які намагались вбити мене, і вбили двох невинних людей", - додав також депутат.

Він також підкреслив, що вибух, який стався 25 жовтня у Солом'янському районі, був скоєний навмисне, щоб зашкодити саме життю нардепа.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві на народного депутата Ігоря Мосійчука скоїли замах.

Як повідомляв УНН, сьогодні зранку рідні, близькі та колеги простилися у Києві із Михайлом Мормілем, підполковником міліції, колишнім співробітником МВС, який загинув внаслідок теракту в Києві.

Також сьогодні на Вінничині попрощалися із загиблим охоронцем нардепа Русланом Кушнірем.