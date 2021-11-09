Морги та лікарні Румунії переповнені жертвами COVID-19

Деталі

Сотні людей вмирали щодня протягом останніх двох місяців у Румунії, яка найбільше постраждала від нинішнього натиску коронавірусу, що вирує у країнах Центральної та Східної Європи, де вакциновано набагато менше людей, ніж у Західній Європі.

Румунія, країна з населенням 19 мільйонів людей, наразі має один із найвищих рівнів смертності в Європі. Минулого місяця Всесвітня організація охорони здоров'я відправила команду, щоб допомогти країні вжити заходів щодо боротьби з пандемією.

Розчаровані та перевантажені роботою, румунські лікарі щосили намагаються впоратися.

"У Румунії щодня зникає село! – повідомила лікар та голова лікарні швидкої допомоги Бухарестського університету Каталін Кірстою. - А за тиждень чи місяць? Більше село? Чи місто? Де ми зупинимося?".

Експерти звинуватили у стрімкому зростанні смертності низький рівень вакцинації в Румунії, де близько 40% населення було повністю вакциновано, що набагато нижче, ніж у середньому щодо Європейського Союзу (75%).

Вважається, що низькі показники тут і в інших регіонах країни є результатом загальної недовіри до влади та установ, прогалин в освіті та рухів проти вакцинації, що глибоко укорінилися, до яких входять навіть деякі провідні лікарі.

"Ми виснажені фінансово… фізично та психологічно, – нарікає Кірстою. - Все це викликано однією річчю, зрештою: нездатністю населення усвідомити необхідність вакцинації".

У лікарні навіть зал очікування невідкладної допомоги було перетворено на зону COVID-19, закриту пластиковою плівкою. У дні, коли надходження до лікарні стає високим, пацієнтів, що прибули, змушують лежати на ношах у коридорах, перш ніж вони зможуть перейти до палати.

Доповнення

У Румунії, 2 листопада, було зареєстровано найвищу щоденну кількість загиблих внаслідок пандемії, коли було зареєстровано 591 випадок смерті від COVID-19 - більше 90% з них не було вакциновано. В даний час 1 870 пацієнтів з COVID-19 по всій країні проходять курс інтенсивної терапії, майже 51 тисяча людей з коронавірусом померли з моменту початку спалаху.

Ситуація змусила владу два тижні тому запровадити жорсткіші обмеження, зробивши сертифікати про вакцинації обов'язковими для різних повсякденних справ, таких як відвідування тренажерного залу, кінотеатру чи торгового центру.

Влада також запровадила загальнонаціональну комендантську годину з десятої вечора.

У той час, як останнє посилення обмежень у Румунії призвело до невеликого зниження щоденної кількості інфекцій і смертей - у вівторок офіційні особи оголосили, що 487 пацієнтів з COVID-19 померли за попередні 24 години.