Морги и больницы Румынии переполнены жертвами COVID-19

Детали

Сотни людей умирали каждый день в течение последних двух месяцев в Румынии, которая больше всего пострадала от нынешнего напора коронавируса, что бушует в странах Центральной и Восточной Европы, где вакцинировано гораздо меньше людей, чем в Западной Европе.

Румыния, страна с населением 19 миллионов человек, сейчас имеет один из самых высоких уровней смертности в Европе. В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения отправила команду, чтобы помочь стране принять меры по борьбе с пандемией.

Разочарованные и перегруженные работой, румынские врачи изо всех сил стараются справиться.

"В Румынии ежедневно исчезает село! - сообщила врач и глава больницы скорой помощи Бухарестского университета Каталин Кирстой. - А через неделю или месяц? Большая деревня? Или город? Где мы остановимся?".

Эксперты обвинили в стремительном росте смертности низкий уровень вакцинации в Румынии, где около 40% населения было полностью вакцинированы, что намного ниже, чем в среднем по Европейскому Союзу (75%).

Считается, что низкие показатели здесь и в других регионах страны являются результатом общего недоверия к власти и учреждений, пробелов в образовании и движений против вакцинации, что глубоко укоренились, в число которых входят даже некоторые ведущие врачи.

"Мы истощены финансово... физически и психологически, - сетует Кирстой. - Все это вызвано одной вещью, в конце концов: неспособностью населения осознать необходимость вакцинации".

В больнице даже зал ожидания неотложной помощи был превращен в зону COVID-19, закрытую пластиковой пленкой. В дни, когда поступление в больницу становится высоким, прибывших пациентов заставляют лежать на носилках в коридорах, прежде чем они смогут перейти в палату.

Дополнение

В Румынии, 2 ноября, было зарегистрировано самое высокое ежедневное число погибших в результате пандемии, когда было зарегистрировано 591 случай смерти от COVID-19 - более 90% из них не было вакцинировано. В настоящее время 1 870 пациентов с COVID-19 по всей стране проходят курс интенсивной терапии, почти 51 тысяча человек с коронавирусом умерли с момента начала вспышки.

Ситуация заставила власти две недели назад ввести более жесткие ограничения, сделав сертификаты о вакцинации обязательными для различных повседневных дел, таких как посещение тренажерного зала, кинотеатра или торгового центра.

Власти также ввели общенациональный комендантский час с десяти вечера.

В то время, как последнее усиление ограничений в Румынии привело к небольшому снижению ежедневного количества инфекций и смертей - во вторник официальные лица объявили, что 487 пациентов с COVID-19 умерли за предыдущие 24 часа.