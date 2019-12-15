Мораєс підписав новий контракт із "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Нападник донецького "Шахтаря" Джуніор Мораєс підписав з клубом новий контракт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор донецької команди Сергій Палкін.
Нова угода з нападником збірної України підписана на два роки, тобто до кінця 2021 року.
32-річний Мораес виступає за "Шахтар" з 2018 року після переходу з київського "Динамо".
Мораєс забив 43 м'ячі і віддав 19 результативних передач в 63 матчах за "Шахтар" у всіх турнірах. У нинішньому сезоні форвард збірної України зіграв за "Шахтар" 22 матчі, в яких забив 17 м’ячів.
Нагадаємо, у 18 турі УПЛ гол Джуніора Мораєса допоміг "Шахтарю" перемогти луганську "Зорю".