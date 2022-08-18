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Мораторій на підвищення комунальних тарифів: Зеленський підписав закони

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які забезпечать як цінову стабільність у сфері теплопостачання, так і фінансову спроможність підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, передає УНН із посиланням на Кабмін.

Мораторій на підвищення комунальних тарифів: Зеленський підписав закони

Деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав закони від 29.07.2022 №2479-IX про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування, а також №2481-IX щодо фінансового забезпечення заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування.

Цитата

«Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду для споживачів. Президент України підписав надважливі закони, які забезпечать як цінову стабільність у сфері теплопостачання, так і фінансову спроможність підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону 2022/23 років. Адже цей опалювальний сезон буде найскладнішим за період незалежності України. Впевнений, що ми всі разом гідно впораємось з усіма викликами та забезпечимо стале проходження опалювального сезону», — наголосив міністр.

Додамо

Як повідомили в уряді, що відповідно до закону №2479-IX, протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Це означає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться.

При цьому вказаним законом визначено гарантії для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, зокрема передбачено компенсацію різниці в тарифах.

Крім того, передбачено відтермінування погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості підприємствам ТКЕ і ВКГ, виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території, або виробничі потужності яких були знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів, або знаходяться у зоні бойових дій.

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