Мораес про нереалізований пенальті: один з найжахливіших моментів у моїй кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Форвард збірної України та “Шахтаря” Жуніор Мораес прокоментував невдале пробиття пенальті у поєдинку з “Динамо” (0:0), повідомляє УНН з посиланням на Instagram футболіста.
Гравець зізнався, що даний епізод наприкінці центрального матчу туру став одним із найгірших моментів в його кар’єрі.
“Дуже розчарований, у мене була можливість принести перемогу нашій команді, але я не зміг. Можливо, один з найжахливіших моментів у моїй кар’єрі. Вибачте товариші по команді, вибач “Шахтар”, — сказано у тексті повідомлення гравця.
Нагадаємо, що на останній хвилині зустрічі на удар Мораеса з 11-метрової точки зреагував Денис Бойко.