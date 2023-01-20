Мопси та висловухі кішки: Нідерланди заборонять домашніх тварин деяких порід

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Міністр сільського господарства Нідерландів Піт Адема заявив, що прагнутиме оголосити поза законом володіння дизайнерськими породами та заборонити їхні фотографії у рекламі чи соціальних мережах.

«Ми робимо життя безневинних тварин нестерпним лише тому, що думаємо, що вони «красиві» та «милі», - йдеться у заяві Адема.

«От чому сьогодні ми робимо великий крок, де жоден вихованець не повинен страждати через свій зовнішній вигляд».

Міністр сказав, що власники часто «мають найкращі наміри, але часто не підозрюють про темний бік своїх вихованців».

«Собаки із дуже короткою мордою постійно задихаються, що змушує їх задихатися протягом усього життя», - сказав Адема у листі до парламенту з викладом пропозиції.

«Собаки з девіантною формою черепа можуть страждати від постійного головного болю. У кішок зі складними вухами викривлений хрящ, що може завдавати їм сильного болю».

Міністерство сільського господарства заявило, що висловухі кішки безперечно підпадають під заборону, як це вже мало місце в регіоні Фландрія в сусідній Бельгії.

Уряд звернувся за порадою до експертів у галузі ветеринарної генетики з Утрехтського університету.

За словами міністра, уряд тепер складе повний список заборонених порід, додавши, що це може тривати деякий час.

Громадська телерадіокомпанія NOS заявила, що мопси можуть бути серед заборонених порід.

Додамо

Будь-яка заборона набуде чинності після перехідного періоду. Людям, які зараз володіють однією з домашніх тварин, буде дозволено залишити її доти, доки тварина не помре.

Нещодавні дослідження показали, що мопси та інші собаки з короткими носами, такі як французькі та англійські бульдоги, більш схильні до проблем зі здоров'ям, особливо з диханням.

Нідерланди заборонили розведення домашніх тварин, на яких впливає їхній зовнішній вигляд, у 2014 році, але деякі тварини все ще продаються нелегально або купуються за кордоном.

Пропоновані нові правила мають закрити лазівку, щоб володіння ними також було незаконним.

У 2019 році уряд Нідерландів оновив правила, щоб вони застосовувалися безпосередньо до собак, морда яких становить менше половини довжини їхнього черепа.