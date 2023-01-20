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Мопсы и вислоухие кошки: Нидерланды запретят домашних животных некоторых пород

Киев • УНН

 • 9110848 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Нидерланды хотят запретить домашних животных, таких как собаки с плоской мордой и вислоухих кошек, передает УНН со ссылкой на AFP.

Мопсы и вислоухие кошки: Нидерланды запретят домашних животных некоторых пород

Детали

Министр сельского хозяйства Нидерландов Пит Адема заявил, что будет стремиться объявить вне закона владение дизайнерскими породами и запретить их фотографии в рекламе или социальных сетях.

«Мы делаем жизнь невинных животных невыносимой только потому, что думаем, что они «красивые» и «милые», - говорится в заявлении Адема.

«Вот почему сегодня мы делаем большой шаг, где ни один питомец не должен страдать из-за своего внешнего вида».

Министр сказал, что владельцы часто «имеют самые лучшие намерения, но часто не подозревают о темной стороне своих питомцев».

«Собаки с очень короткой мордой постоянно задыхаются, что заставляет их задыхаться на протяжении всей жизни», - сказал Адема в письме в парламент с изложением предложения.

«Собаки с девиантной формой черепа могут страдать от постоянных головных болей. У кошек со сложными ушами искривленный хрящ, что может причинять им сильную боль».

Министерство сельского хозяйства заявило, что вислоухие кошки определенно подпадают под запрет, как это уже имело место в регионе Фландрия в соседней Бельгии.

Правительство обратилось за советом к экспертам в области ветеринарной генетики из Утрехтского университета.

По словам министра, правительство теперь составит полный список запрещенных пород, добавив, что это может занять некоторое время.

Общественная телерадиокомпания NOS заявила, что мопсы могут быть среди запрещенных пород.

Добавим

Любой запрет вступит в силу после переходного периода. Людям, которые сейчас владеют одним из домашних животных, будет разрешено оставить его до тех пор, пока животное не умрет.

Недавние исследования показали, что мопсы и другие собаки с короткими носами, такие как французские и английские бульдоги, более подвержены проблемам со здоровьем, особенно с дыханием.

Нидерланды запретили разведение домашних животных, на которых влияет их внешний вид, в 2014 году, но некоторые животные все еще продаются нелегально или покупаются за рубежом.

Предлагаемые новые правила должны закрыть лазейку, чтобы владение ими также было незаконным.

В 2019 году правительство Нидерландов обновило правила, чтобы они применялись непосредственно к собакам, морда которых составляет менее половины длины их черепа.

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