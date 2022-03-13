MONATIK, Саніна, Вакарчук та інші дали відеоконцерт на підтримку українських медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Канал MED+ спільно зі співзасновником Національної музичної премії YUNA Павлом Шилько створили відеоконцерт на підтримку українських медпрацівників, які сьогодні рятують життя наших громадян і захищають країну на медичному фронті, передає УНН.
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У проекті взяли участь близько 40 українських знаменитостей.
Серед них: MONATIK, Юлія Саніна (The Hardkiss), Артем Пивоваров, Святослав Вакарчук, Катерина Осадча, Марія Єфросиніна, Потап, Наталія Могилевська, Юрій Горбунов, Катерина Кухар, Руслана та інші.
Під час концерту деякі артисти презентували ексклюзивний матеріал:
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- MONATIK виконав нову пісню з приспівом "Війна твоє ім'я. Не весна",
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- Артем Пивоваров вперше заспівав композицію зі словами "Не твоя війна",
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- з прем'єрою взяв участь у концерті Grohotsky,
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- Наталія Могилевська заспівала нову версію тексту на музику свого хіта "Місяць".
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Частина музикантів виконали хіти з власного репертуару (Юлія Саніна - "Журавлі", Олександра Зарицька - "Плакала"), а деякі заспівали народні пісні (Віктор Павлік та Віталій Козловський обрали "Чорнобривці").