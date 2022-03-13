MONATIK, Санина, Вакарчук и другие дали видеоконцерт в поддержку украинских медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Канал MED+ совместно с соучредителем Национальной музыкальной премии YUNA Павлом Шилько создали видеоконцерт в поддержку украинских медработников, которые сегодня спасают жизни наших граждан и защищают страну на медицинском фронте, передает УНН.
Детали
В проекте приняли участие около 40 украинских знаменитостей.
Среди них: MONATIK, Юлия Санина (The Hardkiss), Артем Пивоваров, Святослав Вакарчук, Екатерина Осадчая, Мария Ефросинина, Потап, Наталья Могилевская, Юрий Горбунов, Екатерина Кухар, Руслана и другие.
Во время концерта некоторые артисты презентовали эксклюзивный материал:
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- MONATIK исполнил новую песню с припевом "Война твое имя. Не весна",
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- Артем Пивоваров впервые спел композицию со словами "Не твоя война",
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- с премьерой принял участие в концерте Grohotsky,
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- Наталья Могилевская спела новую версию текста на музыку своего хита "Місяць".
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Часть музыкантов исполнили хиты из собственного репертуара (Юлия Санина - "Журавли", Александра Зарицкая - "Плакала"), а некоторые спели народные песни (Виктор Павлик и Виталий Козловский выбрали "Чорнобривці").