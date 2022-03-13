MONATIK, Санина, Вакарчук и другие дали видеоконцерт в поддержку украинских медиков

Детали

В проекте приняли участие около 40 украинских знаменитостей.

Среди них: MONATIK, Юлия Санина (The Hardkiss), Артем Пивоваров, Святослав Вакарчук, Екатерина Осадчая, Мария Ефросинина, Потап, Наталья Могилевская, Юрий Горбунов, Екатерина Кухар, Руслана и другие.

Во время концерта некоторые артисты презентовали эксклюзивный материал:



MONATIK исполнил новую песню с припевом "Война твое имя. Не весна",



Артем Пивоваров впервые спел композицию со словами "Не твоя война",



с премьерой принял участие в концерте Grohotsky,



Наталья Могилевская спела новую версию текста на музыку своего хита "Місяць".



Часть музыкантов исполнили хиты из собственного репертуара (Юлия Санина - "Журавли", Александра Зарицкая - "Плакала"), а некоторые спели народные песни (Виктор Павлик и Виталий Козловский выбрали "Чорнобривці").