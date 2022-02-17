Монастирський: Працівники системи МВС повинні мати належне забезпечення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Під час робочого візиту у Донецьку область і зустрічей з особовим складом очільник МВС Денис Монастирський багато уваги приділив рівню грошового і майнового забезпечення працівників. Адже це вагомий драйвер професійної мотивації у щоденній роботі. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби МВС.
Міністр внутрішніх справ відвідав частину піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
“Команда міністерства робить все можливе для покращення грошового і майнового забезпечення працівників системи МВС. На захисті безпеки громадян України стоять професіонали — рятувальники, поліцейські, гвардійці, прикордонники. Тому держава зробить все для гідного забезпечення наших фахівців”, — зазначив Денис Монастирський.
Під час робочого візиту Денис Монастирський вручив співробітникам Головного управління ДСНС України у Донецькій області відомчі відзнаки та цінні подарунки.
Нагадаємо
Раніше повідомляло, що зарплати працівникам системи МВС усіх категорій зростуть на 10% уже з 1 лютого. Надалі підвищення зарплат продовжуватиметься.