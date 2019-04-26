МОН запровадило "розумне пристосування" для випускників шкіл з мовами нацменшин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки України запровадило "розумне пристосування" для випускників шкіл з мовами нацменшин. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
"Цього року ми запровадили розумне пристосування для цільової категорії випускників шкіл з мовами національних меншин, мова яких не належить до групи слов’янських мов, тому що цим дітям з угорських, румунських шкіл, мови яких дуже відрізняються від слов’янських, дуже складно опановувати українську мову", - зазначила Гриневич.
Зазначимо, що розумне пристосування полягає у запровадженні, якщо це потрібно в конкретному випадку, необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з іншими особами.
Так, для випускників шкіл з мовами національних меншин встановлено адаптивний поріг нижче звичайного, що дасть їм можливість брати участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти.
Окрім того, за словами Гриневич, у цих школах вже значно інтенсифікували вивчення української мови.
Як повідомляв УНН, адаптивний поріг для нацменшин на ЗНО з української мови визначать до 14 червня.