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Молодіжна збірна України перемогла Шотландію у відборі на ЧЄ-2019

Молодіжна збірна України перемогла Шотландію у відборі на ЧЄ-2019

Київ • УНН

 • 10355 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Молодіжна збірна України, складена з гравців віком до 21 року, у матчі відбірковому турнірі Євро-2019 проти Шотландії, зуміла здолати своїх шотландських однолітків. Про це інформує ФФУ, передає УНН.

Після домашньої поразки від збірної Англії (0:2), підопічні Олександра Головка були зобов’язані вигравати в останній зустрічі 2017-го року, щоб зберегти шанси на вихід на Євро-2019.

У першій половині гри шотландці пробили по воротах Андрія Луніна тричі. Українці зуміли засмутити голкіпера господарів перед кінцівкою першого тайму. Артем Бєсєдін опинився на правому фланзі і сильно прострілив до штрафного майданчика: після кількох рикошетів у ситуації краще розібрався Андрій Борячук, який в дотик відправив м’яча у ворота – 0:1.

Не дивлячись на суттєву ігрову перевагу українців, господарі мали шанс вирвати нічию. Капітан шотландців Скотт Маккена пробив головою після кутового, утім Валерій Лучкевич, який під час стандарту беріг дальню штангу, виніс м’яча з воріт.

В кінці матчу Віктор Коваленко забив другий гол і встановив остаточний рахунок у матчі.

Додамо, що в активі "жовто-блакитних" 8 очок після 5 матчів і з однолітками з Нідерландів вони ділять 2 і 3 позиції та випереджають шотландців на 1 пункт. Молодіжка Англії лідирує – 13 балів.

Нагадаємо, молодіжна збірна України поступилася Англії у відборі до ЧЄ-2019.

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