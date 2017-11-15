Молодежная сборная Украины победила Шотландию в отборе на ЧЕ-2019

После домашнего поражения от сборной Англии (0:2), подопечные Александра Головко были обязаны выигрывать в последней встрече 2017-го года, чтобы сохранить шансы на выход на Евро-2019.

В первой половине игры шотландцы пробили по воротам Андрея Лунина трижды. Украинцы сумели огорчить голкипера хозяев перед концовкой первого тайма. Артем Беседин оказался на правом фланге и сильно прострелил в штрафную: после нескольких рикошетов в ситуации лучше разобрался Андрей Борячук, который в касание отправил мяч в ворота - 0:1.

Несмотря на существенную игровое преимущество украинском, хозяева имели шанс вырвать ничью. Капитан шотландцев Скотт Маккена пробил головой после углового, впрочем Валерий Лучкевич, который во время стандарта берег дальнюю штангу, вынес мяч из ворот.

В конце матча Виктор Коваленко забил второй гол и установил окончательный счет в матче.

Добавим, что в активе "желто-синих" 8 очков после 5 матчей и со сверстниками из Нидерландов они делят 2 и 3 позиции и опережают шотландцев на 1 пункт. Молодежка Англии лидирует - 13 баллов.

Напомним, молодежная сборная Украины уступила Англии в отборе к ЧЕ-2019.