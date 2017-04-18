Молодик напав з ножицями на подружжя в Кропивницькому

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Кропивницькому під час гостин 28-річний зловмисник наніс тяжкі тілесні ушкодження господарям будинку. Про це поінформували в ГУ НП в області, повідомляє УНН.

Повідомлення про сварку між родичами надійшло до Кропивницького відділу поліції від 33-річної місцевої жительки близько 1:00. На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група.

За свідченнями сестри потерпілого, її брат часто конфліктував із дружиною. Увечері під час застілля між подружжям знову сталася сварка. Знайомий господаря будинку, який саме був у гостях разом зі своєю дружиною, зробив чоловіку зауваження.

Далі з’ясування стосунків продовжилося вже на подвір’ї будинку. Там 28-річний гість схопив ножиці та наніс ними подружжю кілька ударів в область грудної клітки. Після скоєного зловмисник втік із місця пригоди.

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Родичка потерпілих відразу ж викликала поліцію та “швидку”. Господарів домоволодіння, 33-річну місцеву жительку та її 28-річного чоловіка, було доправлено до лікарні.

“Менш ніж за добу поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці події працівники поліції вилучили речовий доказ злочину — предмет, схожий на ножиці, вимащений кров’ю. У даний час вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання стосовно нього міри запобіжного заходу. Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та угон”, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

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