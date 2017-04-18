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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25386 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89161 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145496 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112596 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113986 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110936 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103102 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Мужчина напал с ножницами на супругов в Кропивницком

Мужчина напал с ножницами на супругов в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 9051 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Кропивницком во время застолья 28-летний злоумышленник нанес тяжкие телесные повреждения хозяевам дома. Об этом сообщили в ГУ НП в области, сообщает УНН.

Сообщение о ссоре между родственниками поступило в Кропивницкий отдел полиции от 33-летней местной жительницы около 1:00. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа.

По показаниям сестры потерпевшего, его брат часто конфликтовал с женой. Вечером во время застолья между супругами снова произошла ссора. Знакомый хозяина дома, который как раз был в гостях вместе со своей женой, сделал мужчине замечание.

Далее выяснения отношений продолжилось уже во дворе дома. Там 28-летний гость схватил ножницы и нанес ими супругам несколько ударов в область грудной клетки. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия.

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Родственники пострадавших сразу же вызвала полицию и "скорую". Хозяев домовладения, 33-летнюю местную жительницу и ее 28-летнего мужа, доставили в больницу.

"Менее чем за сутки полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте происшествия сотрудники полиции изъяли вещественное доказательство преступления - предмет, похожий на ножницы, измазанный кровью. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании в отношении него меры пресечения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 и п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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