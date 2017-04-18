Мужчина напал с ножницами на супругов в Кропивницком

Сообщение о ссоре между родственниками поступило в Кропивницкий отдел полиции от 33-летней местной жительницы около 1:00. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа.

По показаниям сестры потерпевшего, его брат часто конфликтовал с женой. Вечером во время застолья между супругами снова произошла ссора. Знакомый хозяина дома, который как раз был в гостях вместе со своей женой, сделал мужчине замечание.

Далее выяснения отношений продолжилось уже во дворе дома. Там 28-летний гость схватил ножницы и нанес ими супругам несколько ударов в область грудной клетки. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия.

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Родственники пострадавших сразу же вызвала полицию и "скорую". Хозяев домовладения, 33-летнюю местную жительницу и ее 28-летнего мужа, доставили в больницу.

"Менее чем за сутки полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте происшествия сотрудники полиции изъяли вещественное доказательство преступления - предмет, похожий на ножницы, измазанный кровью. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании в отношении него меры пресечения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 и п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.