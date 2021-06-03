Модні ювелірні тренди 2021

Кожен сезон ювеліри, модні будинки і дизайнери пропонують нові тренди, які згодом підхоплюють цінителі стилю і модних новинок. Не став винятком і 2021 рік.

Нагадуємо, що з актуальним каталогом ювелірних прикрас, в тому числі сережками, ви можете ознайомитися на сайті магазину "Ювелірна карта".

Отже, які сережки зараз модно носити?

• Біжутерія

• Вінтаж

• Легка класика

• Геометрія

• Асиметрія

Якщо ще пару років назад носити кільце або сережки з напівкоштовним або відверто штучним каменем вважалося взагалі не модно, то тепер все перевернулось з ніг на голову. У тренді опинилися сережки з масивними напівкоштовними мінералами наприклад агату або бірюзи.

Цінність вінтажу не змінюється з року в рік. Якщо ретро річ виглядає привабливо, якщо вона до того ж ще й красива, з дорогоцінного металу і тонкої роботи, то надіти її можна і сьогодні. Крім того, вантажні сережки найчастіше унікальні - цей ексклюзив не продається в мережевих магазинах, і шанс зустріти когось з таким же аксесуаром майже нульовий.

Легка класика - ще один вічний тренд. У цій категорії сережок править золото. Акуратні золоті аксесуари, у вигляді цвяшків або невеликих кілець, з каменями або без - все це універсально, підходить багатьом образам, як повсякденним, так і урочистим. Це не вийде з моди ні в 2021 році, ні в наступне десятиліття.

Геометричні форми, строгі і мінімалістичні - це тренд останніх років, який проявився і в цьому році. Кубічні, трикутні, овальні, у вигляді кола або ромба - такі сережки будуть особливо добре виглядати у комплекті з аналогічними тематичними прикрасами.

Асиметрія - це шанс дістати зі скриньки сережки, у яких загубилася пара. 2021 рік - це час для незвичайних експериментів і дві сережки з різних колекцій можуть стати якраз таким експериментом.

Популярні моделі

Трансформери - це хіт сезону. Складові прикраси, чий образ можна змінювати в залежності від ситуації, додаючи і прибираючи елементи - це відмінна можливість носити одні й ті ж сережки і на прогулянці, і в ресторані, і на роботі.

Золото і перли - обидва матеріали добре знайомі шанувальникам якісних ювелірних прикрас. Обидва матеріали не виходять з моди, а в комплекті виглядають особливо добре. Універсальність золотих сережок з невеликою або навпаки великою перлиною складно заперечувати - вони підходять до будь-якого образу "для виходу у світ".

Кісточки - відносно молодий тренд. Крім сережок з "бахромою" з текстилю та інших недорогоцінних матеріалів можна надіти повністю металічні ювелірні прикраси з дрібними ланцюжками - це виглядає розкішно.

Кафи - пройшло вже два роки з тих пір, як кафи повернулися на модний Олімп. У цьому році сережки, які кріпляться не тільки на мочку, а й всю вушну раковину, теж у тренді. Хіт продажів - сережки з прозорими каменями.