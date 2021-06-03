Модные ювелирные тренды 2021

Каждый сезон ювелиры, модные дома и дизайнеры предлагают новые тренды, которые впоследствии подхватывают ценители стиля и модных новинок. Не стал исключением и 2021 год.

Напоминаем, что с актуальным каталогом ювелирных украшений, в том числе сережками, вы можете ознакомиться на сайте магазина “Ювелирная карта”.

Итак, какие серьги сейчас модно носить?

• Бижутерия

• Винтаж

• Легкая классика

• Геометрия

• Асимметрия

Если еще пару лет назад носить кольцо или сережки с полудрагоценным или откровенно искусственным камнем считалось вообще не модно, то теперь все поменялось с ног на голову. В тренде оказались сережки с массивными полудрагоценными минерала вроде агата или бирюзы.

Ценность винтажа не меняется из года в год. Если ретро вещь выглядит привлекательно, если она вдобавок еще и красивая, из драгоценного металла и тонкой работы, то надеть ее можно и сегодня. Кроме того, винтажные серьги чаще всего уникальные — этот эксклюзив не продается в сетевых магазинах, и шанс встретить кого-то с таким же аксессуаром почти нулевой.

Легкая классика — еще один вечный тренд. В этой категории сережек правит золото. Аккуратные золотые аксессуары, в виде гвоздиков или небольших колечек, с камнями или без — все это универсально, подходит многим образам, как повседневным, так и торжественным. Это не выйдет из моды ни в 2021 году, ни в следующее десятилетие.

Геометрические формы, строгие и минималистичные — это тренд последних лет, который проявился и в этом году. Кубические, треугольные, овальные, в виде круга или ромба — такие серьги будут особенно хорошо смотреть в комплекте с аналогичными тематическими украшениями.

Асимметрия — это шанс достать из шкатулки серьги, у которых потерялась пара. 2021 год — это время для необычных экспериментов и две серьги из разных коллекций могут стать как раз таким экспериментом.

Популярные модели

Трансформеры — это хит сезона. Составные украшения, чей образ можно менять в зависимости от ситуации, добавляя и убирая элементы — это отличная возможность носить одни и те же серьги и на прогулке, и в ресторане, и на работе.

Золото и жемчуг — оба материала хорошо знакомы ценителям качественных ювелирных украшений. Оба материала не выходят из моды, а в комплекте смотрятся особенно хорошо. Универсальность золотых сережек с небольшой или наоборот большой жемчужиной сложно отрицать — они подходят любому образу “для выхода в свет”.

Кисточки — относительно молодой тренд. Кроме сережек с “бахромой” из текстиля и других недрагоценных материалов можно надеть полностью металлические ювелирные украшения с мелкими цепочками — это выглядит роскошно.

Каффы — прошло уже два года с тех пор, как каффы вернулись на модный Олимп. В этом году сережки, которые крепятся не только на мочку, но и всю ушную раковину, тоже в тренде. Хит продаж — серьги с прозрачными камнями.