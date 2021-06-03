Модные ювелирные тренды 2021

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28989 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 61963 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 79137 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 233645 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133831 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401986 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317367 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215711 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245237 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255791 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.4м/с
50%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 7458 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 5988 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 6522 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 3790 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12350 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 3384 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12350 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 141213 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 233645 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401986 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13821 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22502 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51549 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75686 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60503 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Модные ювелирные тренды 2021

Киев • УНН

 • 18584 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Украшение, которое не выходит из моды буквально тысячелетиями, причем не только среди женщин, но и мужчин – это серги. Однако само по себе понятие модные золотые серьги – это не что-то постоянное, в этой сфере, как и в других категориях индустрии моды, предпочтения публики все время меняются, передает УНН.

Модные ювелирные тренды 2021

Каждый сезон ювелиры, модные дома и дизайнеры предлагают новые тренды, которые впоследствии подхватывают ценители стиля и модных новинок. Не стал исключением и 2021 год.

Напоминаем, что с актуальным каталогом ювелирных украшений, в том числе сережками, вы можете ознакомиться на сайте магазина “Ювелирная карта”.

Итак, какие серьги сейчас модно носить?
• Бижутерия
• Винтаж
• Легкая классика
• Геометрия
• Асимметрия

Если еще пару лет назад носить кольцо или сережки с полудрагоценным или откровенно искусственным камнем считалось вообще не модно, то теперь все поменялось с ног на голову. В тренде оказались сережки с массивными полудрагоценными минерала вроде агата или бирюзы.

Ценность винтажа не меняется из года в год. Если ретро вещь выглядит привлекательно, если она вдобавок еще и красивая, из драгоценного металла и тонкой работы, то надеть ее можно и сегодня. Кроме того, винтажные серьги чаще всего уникальные — этот эксклюзив не продается в сетевых магазинах, и шанс встретить кого-то с таким же аксессуаром почти нулевой.

Легкая классика — еще один вечный тренд. В этой категории сережек правит золото. Аккуратные золотые аксессуары, в виде гвоздиков или небольших колечек, с камнями или без — все это универсально, подходит многим образам, как повседневным, так и торжественным. Это не выйдет из моды ни в 2021 году, ни в следующее десятилетие.

Геометрические формы, строгие и минималистичные — это тренд последних лет, который проявился и в этом году. Кубические, треугольные, овальные, в виде круга или ромба — такие серьги будут особенно хорошо смотреть в комплекте с аналогичными тематическими украшениями.

Асимметрия — это шанс достать из шкатулки серьги, у которых потерялась пара. 2021 год — это время для необычных экспериментов и две серьги из разных коллекций могут стать как раз таким экспериментом.

Популярные модели

Трансформеры — это хит сезона. Составные украшения, чей образ можно менять в зависимости от ситуации, добавляя и убирая элементы — это отличная возможность носить одни и те же серьги и на прогулке, и в ресторане, и на работе.

Золото и жемчуг — оба материала хорошо знакомы ценителям качественных ювелирных украшений. Оба материала не выходят из моды, а в комплекте смотрятся особенно хорошо. Универсальность золотых сережек с небольшой или наоборот большой жемчужиной сложно отрицать — они подходят любому образу “для выхода в свет”.

Кисточки — относительно молодой тренд. Кроме сережек с “бахромой” из текстиля и других недрагоценных материалов можно надеть полностью металлические ювелирные украшения с мелкими цепочками — это выглядит роскошно.

Каффы — прошло уже два года с тех пор, как каффы вернулись на модный Олимп. В этом году сережки, которые крепятся не только на мочку, но и всю ушную раковину, тоже в тренде. Хит продаж — серьги с прозрачными камнями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75