Модель управління українською залізницею наразі неефективна - економіст

“В існуючому вигляді „Укрзалізниця“ — це неефективний монстр. Потрібно для самих себе визначити модель, реформу розділення видів діяльності для того, щоб максимально створити більшу конкуренцію, для того щоб виникала монопольна діяльність лише, скажемо так, стосовно самих колій, але не було монополії, пов’язаної з перевезеннями”, — сказав він.

“Існує декілька моделей в світі, за якими можна йти, потрібно хоча б самим визначитися і почати рухатися в цьому напрямку. На жаль, поки що цього немає. А в зв’язку з цим і немає приватних інвестицій в цю сферу, які могли би прийти в залізничне сполучення”, — зазначив економіст.