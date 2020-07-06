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19 березня, 18:42 • 102932 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 146641 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 122170 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 136387 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 140046 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 126680 перегляди

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19 березня, 06:32 • 177152 перегляди

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19 березня, 03:38 • 125978 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125546 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124369 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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МХП запустив новий бізнес-напрямок для ресторанів

МХП запустив новий бізнес-напрямок для ресторанів

Київ • УНН

 • 31689 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Компанія МХП запустила новий бізнес-напрямок для українських ресторанів, кафе та готелів, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужбу компанії у Facebook.

Бізнес-напрямок має назву "Kurator". Це спеціальний бренд, розроблений для індустрії гостинності HoReCa: Hotel, Restaurant, Cafe (готель, ресторан, кафе).

"Kurator - українська курятина для Horeca. Це бренд якісної курятини, що вирощена без використання антибіотиків та гормонів росту, перероблена та запакована у належних умовах, зберігаючи холодний ланцюжок аж до доставки, гарантуючи якість безпечність та свіжість", - пояснили у МХП.

Виробництво безпечної продукції на підприємствах МХП гарантує впроваджена система HACCP, нагадали у компанії.

"А Kurator є партнером шефа, адже спеціально підібраний асортимент продукції спрощує роботу, оптимізує часові, фінансові та трудові ресурси", - додали у МХП.

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