МХП запустив новий бізнес-напрямок для ресторанів

Бізнес-напрямок має назву "Kurator". Це спеціальний бренд, розроблений для індустрії гостинності HoReCa: Hotel, Restaurant, Cafe (готель, ресторан, кафе).

"Kurator - українська курятина для Horeca. Це бренд якісної курятини, що вирощена без використання антибіотиків та гормонів росту, перероблена та запакована у належних умовах, зберігаючи холодний ланцюжок аж до доставки, гарантуючи якість безпечність та свіжість", - пояснили у МХП.

Виробництво безпечної продукції на підприємствах МХП гарантує впроваджена система HACCP, нагадали у компанії.

"А Kurator є партнером шефа, адже спеціально підібраний асортимент продукції спрощує роботу, оптимізує часові, фінансові та трудові ресурси", - додали у МХП.