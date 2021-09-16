МХП випустив на ринок продукцію Ready to eat: тепер не буде потреби витрачати час на кухні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Трансформація МХП з сировинної у кулінарну компанію триває і Департамент інновацій — одна з рушійних сил цих змін. Після тривалої роботи МХП запустив свій перший проєкт у масове виробництво на базі Кулінарного центру, повідомили у компанії, передає УНН.
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“Це ready-to-eat лінійка бренду „Секрети Шефа“, в яку увійшли фантастично смачні страви, якими часто хочеться себе потішити, але бажання проводити на кухні кілька годин немає взагалі. Але завдяки готовим продуктам робити цього і не потрібно!
Усі страви швидкозаморожені, це означає, вони зберегли увесь смак та користь, а після розігрівання будуть розповсюджувати настільки спокусливий аромат, що усі будуть думати, що це домашня страва”, — розповіли в МХП.
Там додали, що найближчим часом продукція з’явиться у супермаркетах.