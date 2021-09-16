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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 117711 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 113879 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 112224 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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МХП выпустил на рынок продукцию Ready to eat: теперь не будет необходимости тратить время на кухне

МХП выпустил на рынок продукцию Ready to eat: теперь не будет необходимости тратить время на кухне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Трансформация МХП с сырьевой в кулинарную компанию продолжается и Департамент инноваций - одна из движущих сил этих изменений. После длительной работы МХП запустил свой первый проект в массовое производство на базе Кулинарного центра, сообщили в компании, передает УНН.

Детали

"Это ready-to-eat линейка бренда "Секреты Шефа", в которую вошли фантастически вкусные блюда, которыми часто хочется себя порадовать, но желание проводить на кухне несколько часов нет вообще. Но благодаря готовым продуктам делать этого и не нужно!

Все блюда быстрозамороженные, значит, они сохранили весь вкус и пользу, а после разогрева будут распространять столь соблазнительный аромат, все будут думать, что это домашнее блюдо", - рассказали в МХП.

Там добавили, что в ближайшее время продукция появится в супермаркетах.

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