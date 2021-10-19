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МХП став учасником глобального договору ООН

МХП став учасником глобального договору ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Агроіндустріальний холдинг МХП приєднався до найбільшої у світі ініціативи корпоративного сталого розвитку — Глобального договору ООН. Участь у проєкті дозволить МХП обмінюватися найкращими практиками та об’єднати зусилля з компаніями в усьому світі, повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.

Ставши учасником Глобального договору ООН, МХП зобов’язалася дотримуватись 10 принципів Глобального договору ООН, працювати над досягненням цілей сталого розвитку (17 Цілей) та щорічно звітувати про прогрес. Окрім того, уже сьогодні компанія допомагає реалізувати 12 цілей із 17, серед яких: подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства, забезпечення здорового способу життя та благополуччя людей будь-якого віку, забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх та ін. (Докладніше можна ознайомитись у річному звіті зі сталого розвитку тут: mhp.com.ua).

“Для нас важливо бути частиною Глобального договору ООН. Це є свідченням того, що сталий розвиток для МХП є важливим, і надалі ми готові будемо приділяти цьому більше уваги. Наше стратегічне бачення передбачає цілісний підхід до розвитку, який об’єднує економічні, соціальні і екологічні ресурси, спирається на спільні зусилля компаній і зацікавлених сторін на глобальному рівні. Ми є яскравим прикладом компаній із круговою економікою, що дорівнює безвідходному виробництву. Ми із радістю поділимося своїми кращими практиками із іншими компаніями та готові навчатися, щоб стати ще більш відповідальнішими та ефективними”, — прокоментувала директорка Департаменту зв’язків з інвесторами МХП Анастасія Соботюк.

Про Глобальний договір ООН

Глобальний договір ООН — особлива ініціатива Генерального секретаря ООН і найбільша у світі асоціація корпоративно-відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.

Про МХП

МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами на Балканах.

Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м’ясопереробки і тваринництва. Інноваційність та динамічне зростання дозволили МХП за десятиліття збільшити сукупні потужності з виробництва м’яса курки у три рази до понад 700 тис. тонн за підсумками 2020 року, також потужності компанії з виробництви курятини європейського операційного сегменту (РР) сягнули понад 100 тис. тонн м’яса птиці.

ГДР (Глобальні Депозитарні Розписки) МХП котируються під тикером MHPC. Серед партнерів холдингу з реалізації великих інвестиційних проєктів — Міжнародна фінансова корпорація (IFC) групи Світового банку, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші провідні інституційні інвестори.

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