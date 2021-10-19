МХП стал участником глобального договора ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Агроиндустриальный холдинг МХП присоединился к крупнейшей в мире инициативе корпоративного устойчивого развития - Глобальному договору ООН. Участие в проектах позволит МХП обмениваться лучшими практиками и объединить усилия с компаниями во всем мире, сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.
Став участником Глобального договора ООН, МХП обязалась соблюдать 10 принципов Глобального договора ООН, работать над достижением целей устойчивого развития (17 Целей) и ежегодно отчитываться о прогрессе. Кроме того, уже сегодня компания помогает реализовать 12 целей из 17, среди которых: преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства, обеспечение здорового образа жизни и благополучия людей любого возраста, обеспечение комплексного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения в течение всей жизни для всех и др. (Подробнее можно ознакомиться в годовом отчете по устойчивому развитию здесь: mhp.com.ua).
"Для нас важно быть частью Глобального договора ООН. Это является свидетельством того, что устойчивое развитие для МХП является важным, и в дальнейшем мы готовы будем уделять этому больше внимания. Наше стратегическое видение предполагает целостный подход к развитию, который объединяет экономические, социальные и экологические ресурсы, опирается на совместные усилия компаний и заинтересованных сторон на глобальном уровне. Мы являемся ярким примером компаний с круговой экономикой, что равно безотходному производству. Мы с радостью поделимся своими лучшими практиками с другими компаниями и готовы учиться, чтобы стать еще более ответственными и эффективными", - прокомментировала директор Департамента связей с инвесторами МХП Анастасия Соботюк.
О Глобальном договоре ООН
Глобальный договор ООН - особая инициатива Генерального секретаря ООН и крупнейшая в мире ассоциация корпоративно-ответственного бизнеса, призывает компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития и на основе десяти универсальных принципов в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.
О МХП
МХП - вертикально интегрированный холдинг, лидер украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами на Балканах.
Холдинг осуществляет основную деятельность в области птицеводства, мясопереработки и животноводства. Инновационность и динамичный рост позволили МХП за десятилетие увеличить совокупные мощности по производству мяса курицы в три раза до более 700 тыс. тонн по итогам 2020 года, также мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили более 100 тыс. тонн мяса птицы.
ГДР (Глобальные Депозитарные Расписки) МХП котируются под тикером MHPC. Среди партнеров холдинга по реализации крупных инвестиционных проектов - Международная финансовая корпорация (IFC) группы Всемирного банка, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие ведущие институциональные инвесторы.