МХП організує свято сімейних цінностей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У суботу, 2 жовтня, у Черкасах пройде фестиваль "My Family Festival". Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.
Захід відбудеться в Долині троянд. Організатором фестивалю є благодійний фонд "МХП-Громаді".
Фестиваль буде проведено за рахунок коштів, виручених від аукціону з цифровими копіями логотипу "Наша Ряба".
"Нещодавно Голова правління МХП Юрій Косюк прийняв рішення про відмову від логотипу "Наша Ряба": 20 цифрових копій логотипу виставлено на продаж на найбільшій у світі криптовалютній біржі Binance", - йдеться у повідомленні.
Завдяки вирученим коштам на фестивалі "My Family Festival" встановлять 7 відкритих локацій, які символізуватимуть сімейні цінності. Волонтери та майстри проведуть лекторій живих сімейних історій, кулінарні майстер-класи, створять з учасниками дерево спогадів, розкажуть про планування сім’ї та залучать до командних ігор.
Упродовж фестивалю буде оформлено 7 яскравих фотозон. У перший день фестивалю проведуть концерт та влаштують перегляд сімейного кіно.
Охочих взяти участь у командних іграх для родини можуть зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/jeJYDJc35ZDxRHky7