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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108655 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105403 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104626 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
МХП организует праздник семейных ценностей

МХП организует праздник семейных ценностей

Киев  •  УНН

 • 19116 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В субботу, 2 октября, в Черкассах пройдет фестиваль "My Family Festival". Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.

Мероприятие состоится в Долине роз. Организатором фестиваля является благотворительный фонд "МХП-Общине".

Фестиваль будет проведен за счет средств, вырученных от аукциона с цифровыми копиями логотипа "Наша Ряба".

"Недавно Глава правления МХП Юрий Косюк принял решение об отказе от логотипа "Наша Ряба": 20 цифровых копий логотипа выставлены на продажу на крупнейшей в мире криптовалютний бирже Binance", - говорится в сообщении.

Благодаря вырученным средствам на фестивале "My Family Festival" установят 7 открытых локаций, которые будут символизировать семейные ценности. Волонтеры и мастера проведут лекторий живых семейных историй, кулинарные мастер-классы, создадут с участниками дерево воспоминаний, расскажут о планировании семьи и привлекут к командным играм.

В течение фестиваля будет оформлено 7 ярких фотозон. В первый день фестиваля проведут концерт и устроят просмотр семейного кино.

Желающих принять участие в командных играх для семьи могут зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/jeJYDJc35ZDxRHky7

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