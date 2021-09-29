МХП организует праздник семейных ценностей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В субботу, 2 октября, в Черкассах пройдет фестиваль "My Family Festival". Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.
Мероприятие состоится в Долине роз. Организатором фестиваля является благотворительный фонд "МХП-Общине".
Фестиваль будет проведен за счет средств, вырученных от аукциона с цифровыми копиями логотипа "Наша Ряба".
"Недавно Глава правления МХП Юрий Косюк принял решение об отказе от логотипа "Наша Ряба": 20 цифровых копий логотипа выставлены на продажу на крупнейшей в мире криптовалютний бирже Binance", - говорится в сообщении.
Благодаря вырученным средствам на фестивале "My Family Festival" установят 7 открытых локаций, которые будут символизировать семейные ценности. Волонтеры и мастера проведут лекторий живых семейных историй, кулинарные мастер-классы, создадут с участниками дерево воспоминаний, расскажут о планировании семьи и привлекут к командным играм.
В течение фестиваля будет оформлено 7 ярких фотозон. В первый день фестиваля проведут концерт и устроят просмотр семейного кино.
Желающих принять участие в командных играх для семьи могут зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/jeJYDJc35ZDxRHky7