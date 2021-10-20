МХП Косюка наростив виробництво курятини

Цифри

Повідомляється, що в цей період вироблено 194,1 тисяч тонн курятини, що на 7% більше за аналогічний період минулого року.

З початку року МХП виробив загалом 551,8 тисяч тонн курятини проти 541,6 тисяч тонн минулого року.

Довідка

МХП — провідний виробник і експортер курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). МХП контролює всі етапи виробництва м’яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і продажу м’яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.