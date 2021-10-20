МХП Косюка нарастил производство курятины

Цифры

Сообщается, что в этот период произведено 194,1 тысяч тонн курятины, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года.

С начала года МХП произвел целом 551,8 тысяч тонн курятины против 541,6 тысяч тонн в прошлом году.

Справка

МХП — ведущий производитель и экспортер куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что понижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.