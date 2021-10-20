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МХП Косюка нарастил производство курятины

Киев • УНН

 • 16842 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка увеличил объемы производства курятины. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за III квартал 2021 года, передает УНН.

МХП Косюка нарастил производство курятины

Цифры

Сообщается, что в этот период произведено 194,1 тысяч тонн курятины, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года.

С начала года МХП произвел целом 551,8 тысяч тонн курятины против 541,6 тысяч тонн в прошлом году.

Справка

МХП — ведущий производитель и экспортер куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что понижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.

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