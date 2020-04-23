МХП ініціював позапланову перевірку своєї птахофабрики попри мораторій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Агрохолдинг МХП, виробник курятини “Наша Ряба” ініціював позапланову екологічну перевірку на Миронівський птахофабриці, попри можливість не проводити такі під час карантину, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення прес-служби компанії.
Перевірка тривала 10 днів, у період з 31 березня по 10 квітня.
“Такий крок є послідовним та підтверджує нашу позицію відкритості у веденні бізнесу”, — пояснили в МХП.
Там нагадали, що на тлі розповсюдження COVID-19 в Україні наклали мораторій на планові перевірки бізнесу.
“Однак, керівництвом було вирішено, що підприємство не користуватиметься цією пільгою”, — коментує еколог компанії Світлана Ніколаєнко.
Річ у тім, що до діяльності “Миронівської птахофабрики” завжди прикута велика увага з боку громадськості.
“Ми розуміємо та поділяємо це, тож завжди готові до публічної уваги та відкриті до діалогу. Доказом тому є численні зустрічі за участю ЗМІ, активістів, спільні візити на виробничі об’єкти. Слідуючи цій позиції та діючи послідовно, ми прийняли рішення звернутися до екологічної інспекції для проведення позапланової перевірки”, — пояснила вона.
За підсумками перевірки екологи виявили незначні порушення, спричинені здебільшого людським фактором, зокрема — правил експлуатації дощових стоків.
Та разом з тим, план організаційно-технічних заходів з усунення виявлених недоліків уже реалізовується, розповіли в МХП.
“Миронівська птахофабрика“ має всі необхідні дозволи, що стосуються збереження довкілля та правильного використання природних ресурсів. Однак, людський фактор завжди присутній, особливо, коли мова йде про виробництво. Тому ми залучаємо фахові перевірки, які зможуть допомогти нам стати кращими”, — наголосила Ніколаєнко.
Загалом ця позапланова перевірка засвідчила, що МХП дотримується вимог, які передбачені дозволами на викиди забруднюючих речовин, не перевищує нормативи гранично допустимих викидів, вживає заходів щодо їх зменшення, а також забезпечує належну роботу газоочисних установок.
“Відзначено й дотримання вимог щодо використання води, а саме лімітів забору, контролю її якості, впровадження водозберігаючих технологій”, — інформують в МХП.