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МХП инициировал внеплановую проверку своей птицефабрики несмотря на мораторий

МХП инициировал внеплановую проверку своей птицефабрики несмотря на мораторий

Киев  •  УНН

 • 8643 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Агрохолдинг МХП, производитель курятины “Наша Ряба” инициировал внеплановую экологическую проверку на Мироновский птицефабрике, несмотря на возможность не проводить такие во время карантина, сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Проверка длилась 10 дней, в период с 31 марта по 10 апреля.

"Такой шаг является последовательным и подтверждает нашу позицию открытости в ведении бизнеса", - пояснили в МХП.

Там напомнили, что на фоне распространения COVID-19 в Украине наложили мораторий на плановые проверки бизнеса.

"Однако, руководством было решено, что предприятие не будет пользоваться этой льготой", - комментирует эколог компании Светлана Николаенко.

Дело в том, что к деятельности "Мироновской птицефабрики" всегда приковано большое внимание со стороны общественности.

"Мы понимаем и разделяем это, поэтому всегда готовы к публичному вниманию и открыты к диалогу. Доказательством тому служат многочисленные встречи с участием СМИ, активистов, совместные визиты на производственные объекты. Следуя этой позиции и действуя последовательно, мы приняли решение обратиться в экологическую инспекцию для проведения внеплановой проверки", - пояснила она.

По итогам проверки экологи обнаружили незначительные нарушения, вызванные в основном человеческим фактором, в частности - правил эксплуатации дождевых стоков.

Но вместе с тем, план организационно-технических мероприятий по устранению выявленных недостатков уже реализуется, рассказали в МХП.

"Мироновская птицефабрика" имеет все необходимые разрешения, касающиеся охраны окружающей среды и правильного использования природных ресурсов. Однако, человеческий фактор всегда присутствует, особенно, когда речь идет о производстве. Поэтому мы привлекаем профессиональные проверки, которые смогут помочь нам стать лучше", - отметила Николаенко.

В целом эта внеплановая проверка показала, что МХП придерживается требований, предусмотренных разрешениями на выбросы загрязняющих веществ не превышает нормативы предельно допустимых выбросов, принимает меры по их уменьшению, а также обеспечивает надлежащую работу газоочистных установок.

"Отмечено и соблюдение требований по использованию воды, а именно лимитов забора, контроля ее качества, внедрение водосберегающих технологий", - информируют в МХП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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