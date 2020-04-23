МХП инициировал внеплановую проверку своей птицефабрики несмотря на мораторий

Проверка длилась 10 дней, в период с 31 марта по 10 апреля.

"Такой шаг является последовательным и подтверждает нашу позицию открытости в ведении бизнеса", - пояснили в МХП.

Там напомнили, что на фоне распространения COVID-19 в Украине наложили мораторий на плановые проверки бизнеса.

"Однако, руководством было решено, что предприятие не будет пользоваться этой льготой", - комментирует эколог компании Светлана Николаенко.

Дело в том, что к деятельности "Мироновской птицефабрики" всегда приковано большое внимание со стороны общественности.

"Мы понимаем и разделяем это, поэтому всегда готовы к публичному вниманию и открыты к диалогу. Доказательством тому служат многочисленные встречи с участием СМИ, активистов, совместные визиты на производственные объекты. Следуя этой позиции и действуя последовательно, мы приняли решение обратиться в экологическую инспекцию для проведения внеплановой проверки", - пояснила она.

По итогам проверки экологи обнаружили незначительные нарушения, вызванные в основном человеческим фактором, в частности - правил эксплуатации дождевых стоков.

Но вместе с тем, план организационно-технических мероприятий по устранению выявленных недостатков уже реализуется, рассказали в МХП.

"Мироновская птицефабрика" имеет все необходимые разрешения, касающиеся охраны окружающей среды и правильного использования природных ресурсов. Однако, человеческий фактор всегда присутствует, особенно, когда речь идет о производстве. Поэтому мы привлекаем профессиональные проверки, которые смогут помочь нам стать лучше", - отметила Николаенко.

В целом эта внеплановая проверка показала, что МХП придерживается требований, предусмотренных разрешениями на выбросы загрязняющих веществ не превышает нормативы предельно допустимых выбросов, принимает меры по их уменьшению, а также обеспечивает надлежащую работу газоочистных установок.

"Отмечено и соблюдение требований по использованию воды, а именно лимитов забора, контроля ее качества, внедрение водосберегающих технологий", - информируют в МХП.