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Міжнародний авторитет Тимошенко стрімко росте - політолог

Міжнародний авторитет Тимошенко стрімко росте - політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Візит Юлії Тимошенко до США минулого тижня ще раз засвідчив стійку тенденцію зростання її міжнародного авторитету. Таку думку висловив політолог, засновник корпорації "Гардарика" Костянтин Матвієнко на Facebook, передає УНН.

"Високий рівень проведених нею зустрічей у Вашингтоні говорить про те, що саме її бачать відповідальним переговірником від України", - зазначив він.

Політолог нагадав, що Тимошенко зустрілася з усіма американськими керівниками, які безпосередньо формують позицію США стосовно України, зокрема, з Куртом Волкером, Весом Мітчелом та іншими високопоставленими посадовцями.

"Вельми показовою є реакція учасників Молитовного сніданку на виступ Юлії Тимошенко – її стоячи вітали тисячі духовно-релігійних, громадських та політичних лідерів світу", - підкреслив Матвієнко.

На його переконання, "такий прийом у цій спільноті є свідченням того, що Юлію Тимошенко не лише знають і поважають у світі, але бачать її наступним президентом України".

Українські Національні Новини

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